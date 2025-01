Quotidiano.net - Il Consorzio Selenella: "Colture più efficaci e risparmio economico con l’agricoltura 4.0"

La crescita diPatata Italiana di Qualità si intreccia con innovazione, sostenibilità e un legame profondo con il territorio. Valori che trovano espressione a Marca, fiera di riferimento per la distribuzione moderna al via oggi e domani a Bologna. Il mercato delle patate sta attraversando una fase di alta richiesta, e ilè punto di riferimento locale e nazionale:, infatti, è marchio leader nel settore delle patate confezionate grazie a una quota di mercato a valore pari al 20%. "A Marca confermiamo il costante impegno del nostronei confronti della Gd e della Gdo italiana, da sempre al centro della nostra attenzione", afferma Massimo Cristiani, presidente delPatata Italiana di Qualità. Il lavoro di ricerca e innovazione agronomica condotto in questi anni sta premiando l’impegno dei 10 soci – composti da un’organizzazione di produttori, due cooperative e sette commercianti privati – che rappresentano una rete di 320 imprenditori agricoli attivi su tutto il territorio nazionale, con una concentrazione prevalente in Emilia-Romagna.