Gamberorosso.it - Grégoire Desforges è il nuovo presidente di Baglio di Pianetto. Ora si accelera sui vini d'altura

Leggi su Gamberorosso.it

diil suo percorso di rinnovamento. L'ultimo passo in ordine temporale è l'acquisizione delle quote di maggioranza dell'azienda viticola siciliana da parte di, terza generazione della famiglia Marzotto, nipote del fondatore Paolo Marzotto, che assume la carica didopo aver ricoperto per il 2024 quella di portavoce. Al suo fianco, nel ruolo di vice, ci sarà sua madre Dominique Marzotto (che finora aveva ricoperto la carica di). Si inaugura così un diverso assetto ai vertici per dare slancio al progetto suid'didi, che a marzo dello scorso anno aveva già rafforzato il team enologico, con l'arrivo di Graziana Grassini come consulente enologa.L'acquisizione delle quote di maggioranza è una scelta che rientra nel piano di rilancio che, come ha spiegato la stessa Dominique Marzotto, non prevede tagli di personale ma la «valorizzazione delle risorse, umane e ambientali».