Furbo perché lo ha fatto Grande Fratello Alfonso tampina Mavi e la sua mossa viene smascherata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un nuovo confronto è avvenuto altra Mariavittoria Minghetti eD’Apice, dopo che quest’ultimo ha nominato la concorrente durante l’ultima puntata del reality condotto daSignorini. Questo episodio ha messo in evidenza come la relazione tra i due si sia evoluta nel tempo, passando da una fase di complicità a una maggiore distanza. Secondo, uno deiri che ha contribuito al cambiamento del loro rapporto sarebbe il legame di Mariavittoria con il fidanzato Tommaso Franchi, che avrebbe influenzato i comportamenti della ragazza nella Casa.ha espresso la sua opinione, dicendo: “Entrambi vi dovete rispettare, nessuno più dell’altro. C’è qualcosa dal tuo punto di vista che non mi convince. Si vede che tu adesso, prima di agire, pensi 8 volte. Anche per un semplice gioco da fare pensi se a Tommaso possa dare fastidio.