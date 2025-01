Thesocialpost.it - Di Maio confermato inviato speciale dell’Ue nel Golfo Persico fino al 2027: “Lavoro eccellente”

Leggi su Thesocialpost.it

Luigi Dicontinuerà a ricoprire il ruolo didell’Unione europea nelal 28 febbraio. La decisione è stata presa dai 27 Paesi membrisu proposta dell’Alto rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, durante un voto al Political and Security Committee (Psc).Leggi anche: Vittorio Feltri contro Marinelli: “Fatti ricoverare”. Accuse pesanti contro l’attoreLa conferma e il ruolo strategicoLa riconferma di Di, anticipata da Il Foglio, arriva con il consenso della premier italiana Giorgia Meloni, che non ha sollevato obiezioni. Nonostante le differenze politiche, il governo italiano considera strategico mantenere un proprio rappresentante nella gestione dei rapporti tra l’Ue e i Paesi del, tra cui Bahrain, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Oman ed Emirati Arabi Uniti.