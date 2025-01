Ilrestodelcarlino.it - Comunale Il disagio giovanile diventa danza

C’è la ragazzina che non mangia perché vuole riuscire a restare nella taglia 32: guai a prendere anche soltanto un etto. E c’è il ragazzo che, pur di dimagrire, si sottopone a sforzi fisici esagerati, senza compensare le energie perdute con un’adeguata alimentazione. Anoressia, bulimia, depressione, schizofrenia sono diffuse fra gli adolescenti molto più di quanto (forse) pensiamo: nel suo libro ’L’insalata sotto il cuscino’, il professor Stefano Vicari, primario di Neuropsichiatria infantile all’ospedale Bambin Gesù di Roma, ha descritto sette storie esemplari, sette casi drammatici e scottanti, ma anche carichi di speranza, racconti che rompono il silenzio e l’isolamento dei loro protagonisti per affrontare consapevolmente la realtà. "I bambini e gli adolescenti con una malattia psichiatrica sono fino al 15 per cento della popolazione", ha rivelato il neuropsichiatra.