Caterina Pappalardo uccisa a coltellate dal figlio 26enne Giosuè Fogliani, che ha poi confessato

È stato un matricidio quello che si è consumato ieri mattina, attorno all’ora di pranzo, nell’abitazione di via Cesare Battisti, a Messina; vittima, 62 anni, colpita con ripetutedalGiosué, forse al termine di una lite per ragioni economiche.Questa, almeno, sembra essere l’ipotesi battuta principalmente dalle forze dell’ordine in queste prime ore di indagine, dopo l’arresto di, reo confesso. Il ragazzo, secondo le ricostruzioni teorizzate fino a questo momento, potrebbe aver attirato la madre nel suo appartamento con un pretesto, per poi avanzare delle richieste economiche. Dopo la lite generatasi, Giosuépotrebbe aver stordito la madre con uno spray al peperoncino prima di accanirsi su di lei con svariati fendenti.Agli agenti della squadra mobile della Questura e dei carabinieri del comando provinciale di Messina, intervenuti sul posto dopo le chiamate dei vicini, preoccupati dalle grida della donna, ilavrebbe immediatamente ammesso le proprie responsabilità.