Ilrestodelcarlino.it - Baseball È subito derby. Palfinger, al via col Parma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non ci sarà unreggiano, quantomeno nella prima fase, nel prossimo campionato di Serie A: un po’ come accaduto nelle ultime stagioni, infatti,Reggio Emilia e Platform-Tmc Poviglio sono state inserite in due raggruppamenti diversi. La, dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione conclusa con la qualificazione ai playoff, è stata inserita nel girone A Elite insieme al "gotha" delitaliano, affrontando, Bologna, San Marino, BBC Grosseto, BSC Grosseto, Macerata e Nettuno. Si comincia l’11 aprile, al "Caselli" con, con gara-2 in programma invece oltre Enza il giorno seguente. Previste due gare settimanali: in ogni weekend tutte le squadre giocheranno una partita in casa ed una in trasferta. La particolarità è che tutte le formazioni di questo gruppo accederanno alla post season per giocarsi lo scudetto.