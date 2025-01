Bergamonews.it - Atalanta, un punto con la Juve senza avere troppo da recriminare

Finisce in parità l’attesissimo match del Gewiss Stadium con lae, tutto sommato, non c’èda.Bellissima la coreografia della Pisani all’entrata delle squadre, in uno stadio stracolmo come capita nelle grandi occasioni. Primo tempo piuttosto bloccato, con i nostri maggiormente intraprendenti ed una“difesa e contropiede”, ma ben controllata dalla retroguardia atalantina. Poche le occasioni da rete da ambo le parti, con Koopmeiners fischiatissimo nel ruolo di falso nueve.Ripresa decisamente più pimpante e forse nell’unico svarione difensivo i bianconeri puniscono la Dea passando in vantaggio. Da lì in avanti lagioca solo di rimessa difendendo spesso con 11 uomini dietro la palla e con i nostri che faticano a trovare gli spazi per offendere.Pericolosissimi però i contrattacchi avversari, tanto che Carnesecchi si è dovuto superare in almeno un paio di occasioni.