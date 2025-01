Sport.quotidiano.net - Atalanta, alla fine con la Juve è un buon pareggio: ora lo scontro diretto con il Napoli

L’ha concluso un girone di andata da record: 42 punti (va aggiunto poi il punto di sabato a Udine per i 43 attuali). E nel girone di ritorno la squadra nerazzurra nell’era Gasperini ha mediamente fatto 5-6 punti in più rispetto all’andata. Premessa per spiegare che la Dea con il punto conquistato stasera in rimonta nel recupero della 19esima giornata contro lantus resta in corsa perfetta per uno scudetto che si assegnerà sopra gli ottanta punti (il record nerazzurro sono i 78 punti) e che si deciderà in parte nella prossima sfida di sabato sera al Gewiss contro ilcapolista, avanti di quattro lunghezze sui bergamaschi. Che stasera dopo tre settimane hanno ritrovato il loro cannoniere Mateo Retegui subito decisivo, con il guizzo per ildopo la rete bianconera di Kalulu.