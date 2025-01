Lanazione.it - Archivia i tuoi dati in tutta sicurezza con l’SSD esterno di Samsung da 1 TB

Leggi su Lanazione.it

portatileT7 da 1TB, un dispositivo compatto e performante progettato per offrire velocità di trasferimento elevate edei, è ora in super sconto su Amazon al prezzo di 89,99 euro, grazie a un 44% di risparmio sul valore di listino. Ideale per il lavoro, per lo studio o semplicemente perzione personale, questo accessorio rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate in un formato tascabile. Compralo adesso con il 44% di sconto SSDportatile di: il best buy del giorno Dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 2, ilT7 offre velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, permettendoti di spostare file di grandi dimensioni in pochi secondi. È perfetto per backup rapidi, editing di video o trasferimento di progetti complessi.