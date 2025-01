Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? del 15 gennaio: si riapre il caso di Emanuela Orlandi

Dopo la lunga interruzione per le feste natalizie, Federica Sciarelli torna finalmente in onda con le nuove puntate di Chi?. Ci attende una diretta ricchissima, a partire dal ritorno in studio di Pietro– il fratello di– con cui verranate le più recenti novità suldella giovane scomparsa in Vaticano oltre 40 anni fa. Non mancheranno gli appelli del pubblico, che la trasmissione supporta da sempre, e le vicende legate alla cronaca che stanno tenendo il Paese col fiato sospeso.Chi?, ledel 15Grande attesa per l’approfondimento suldi, scomparsa nel 1983, e di Mirella Gregori, la cui storia è spesso collegata a quella della cittadina vaticana di cui si sono perse misteriosamente le tracce e che ancora attende giustizia.