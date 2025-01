Lanazione.it - Al via la Stagione Concertistica Aretina 2025 al Teatro Petrarca

Arezzo, 15 gennaio– Dalle stelle della danza del panorama internazionale con coreografie di Valentino Zucchetti, coreografo del Royal Ballet di Londra, all’Orchestra di Padova e del Veneto, una delle realtà orchestrali più apprezzate in Italia che eseguirà la Sinfonia n. 4 di Mahler, mai proposta ad Arezzo, e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con cui la Fondazione rinnova anche quest’anno la preziosa collaborazione, passando per le esibizioni dell’acclamato soprano americano Nadine Sierra e la leggenda del pianoforte Mikhail Pletnev. Al via laal, che da domenica 9 febbraio propone eventi che spaziano tra la danza, il canto e la musica a cura di Fondazione Guido d’Arezzo, che conferma così il suo ruolo di promotore di cultura e punto di riferimento per la scena musicale italiana.