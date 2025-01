361magazine.com - Vasco Rossi cerca di aiutare la popolazione di Los Angeles: l’iniziativa

La raccolta fondi del cantante, dal suo profilo Instagram ha lanciato una raccolta fondi per il Moonshadows Malibu, un ristorante a cui è particolarmente affezionato in una cittadina a nord di Los.Il locale è stato distrutto dagli incendi che stanno devastando la città della California., così ha deciso di scrivere un lungo post sui social per esprimere la massima solidarietà.«Il Moonshadows, ristorante dove andavo a pranzo spesso la domenica, non c’è più, sono vicino a tutto il personale che ha perso il lavoro. Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio. Vado la pma settimana, per fortuna le persone che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi. Cercherò di dare una mano a chi ha perso tutto!». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)La raccolta fondi è stata lanciata su GoFundMe è arrivata a circa 50mila dollari.