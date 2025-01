Puntomagazine.it - Torre del Greco: arrestato 67enne incensurato per furto

I carabinieri hanno sorpreso l'uomo adelmentre rubava attrezzature da un magazzino e li caricava nella sua autoADeli carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hannoperundel posto.L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri all'interno di un locale, adibito a magazzino, di un'abitazione di via prima Traversa Santa Maria la Bruna. Ilstava rubando diversi oggetti e utensili e li stava caricando all'interno del proprio Fiat Doblò.La perquisizione veicolare e domiciliare ha permesso di rinvenire numerosi attrezzi da lavoro precedentemente rubati dallo stesso magazzino per un valore complessivo di circa 2mila euro.L'è in attesa di giudizio, deve rispondere diin abitazione.Nota stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Napoli