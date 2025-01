Inter-news.it - Taremi: «Supercoppa? Gioia e delusione! Questo è il calcio»

ritorna sullatra Inter e Milan persa lo scorso 6 gennaio, partita in cui l’iraniano ha trovato il gol del momentaneo 2-0.PROTAGONISTA – Mehdista ottenendo maggior minutaggio in queste prime settimane di gennaio, complice anche quale fastidio fisico accusato dal titolare del ruolo Marcus Thuram. L’iraniano ha peraltro trovato il gol nella finale diitaliana a Riad tra Inter e Milan. Una rete, alla fine inutile, visto il risultato finale. Ma la marcatura non è comunque passata inosservata, soprattutto per la sua bellezza: controllo sul lancio di Stefan de Vrij e poi assoluta freddezza a battere Maignan nell’uno contro uno. Lo stesso giocatore dell’Iran ha poi giocato da titolare anche la partita di domenica in campionato contro il Venezia. Nessun gol, ma comunque una buona partita insieme a Lautaro Martinez.