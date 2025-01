Quifinanza.it - Stretta degli Usa all’esportazione di chip AI, l’Ue esprime preoccupazione

La battaglia commerciale del futuro si combatterà sul fronte deiper l’intelligenza artificiale e gli Usa si sono già attrezzati.Gli Stati Uniti hanno disposto restrizioni sulle esportazioni diAI, dividendo il mondo in amici, quasi-amici e nemici.La Commissione europea ha immediatamente espresso la suaper laamericana.Quote suiAIIavanzati saranno limitati tramite quote per la maggior parte dei Paesi, mentre le esportazioni verso 18 alleati, come Giappone, Regno Unito e Paesi Bassi, saranno esenti dalle nuove regole. Completamente esclusi Cina, Russia, Iran e Corea del Nord.L’obiettivoStati Uniti è quello di consolidare la posizione dominante nell’ambito della tecnologia del futuro, ostacolando l’accesso ai Paesi antagonisti o dichiaratamente nemici.