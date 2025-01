Oasport.it - Sonego fa impazzire Melbourne: l’irreale punto del torneo contro Wawrinka – VIDEO

Un Lorenzoda urlo. Il piemontese (n.55 del ranking) si è imposto col punteggio di 6-4 5-7 7-5 7-5 in 3 ore e 14 minuti di giocolo svizzero Stan(attuale n.156 del mondo), vincitore in passato degli Australian Open. L’azzurro l’ha spuntata nel primo turno del Major di, regalando qualcosa anche allo spettacolo.Il riferimento è alrealizzato nell’undicesimo game del terzo set sullo score di 5-5 e 40-15 per Sonny. Uno scambio molto duro, con recuperi pazzecchi del piemontese, capace di coprire il campo in maniera irreale, nonostante lo svizzero abbia fatto veramente di tutto per conquistare il quindici.L’ultimo di questi recuperi ha lasciato a bocca aperta perché Lorenzo, andando indietro, si è prodotto in un passante no-look con effetto incrociato, vicino alla riga laterale che ha lasciato di stucco tutti.