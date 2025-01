Lettera43.it - Sanremo 2025, i co-conduttori: Mahmood, Cucciari e Follesa verso la conferma

Si inizia a delineare il quadro dei co-per il 75esimo Festival di, in programma dall’11 al 15 febbraio. Secondo quanto apprende Adnkronos, il direttore artistico Carlo Conti avrebbe già scelto le figure che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston, tanto che mancherebbe la sola ufficialità. Si tratterebbe, ma è opportuno usare ancora il condizionale, dei già chiacchierati Katia, Geppi, fra gli ultimi nomi oggetto delle indiscrezioni della vigilia. Ladovrebbe arrivare dallo stesso presentatore entro la prossima settimana, come da tradizione durante un’edizione del Tg1.La comica Geppi(Imagoeconomica)., in lizza per un posto anche Annalisa e Giulia De LellisL’annuncio difungerebbe da collante frae le precedenti edizioni, tra cui le tre condotte da Carlo Conti fra 2015 e 2017, con la presenza di un cantante nei panni di conduttore.