Raw 13 01 2025 Penta is here!

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Sap Center di San Jose, California. Lo show inizia con CM Punk che raggiunge il ring. Ringrazia i vigili del fuoco e i soccorritori che lavorano ininterrottamente per spegnere gli incendi a Los Angeles, poi dice che è bello essere di lunedì sera a San Jose. Chiede chi stava guardando lo show la puntata precedente quando ha sconfitto Seth Rollins, e anche se ha molto da fare, Rollins finalmente non è più una di quelle cose. Punk dice di essere stato impossibilitato nel partecipare alla Royal Rumble del 2024, poi dice di averne fatto la sua forza per poi tornare meglio di prima. Ricorda come John Cena ha dichiarato di voler vincere la Royal Rumble del, e dice di avere le stesse intenzioni di Cena per realizzare finalmente il suo sogno di prendere parte al main event di WrestleMania.