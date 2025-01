Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-Bournemouth: assenze pesanti, è saltato il crociato

è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.La prima vittoria delnel 2025 è arrivata contro il modesto Morecambe, club che milita in League Two, nel match valido per il terzo turno di FA Cup. A Stamford Bridge, sabato scorso, il tecnico dei Blues Enzo Maresca si è potuto permettere pure un corposo turnover: nonostante le tante seconde linee in campo, non c’è stata storia, con gli Shrimps che hanno comunque retto per circa 40 minuti (anche se Nkunku ha sbagliato un calcio di rigore al 17?).: coperta corta in attacco, Maresca esulta (Ansa) – Ilveggente.itOra i londinesi dovranno cercare di invertire la rotta in campionato, dove i tre punti mancano da ben 4 turni.