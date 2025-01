Ilfattoquotidiano.it - Professoressa arrestata “schiava dei propri impulsi sessuali”- La “saletta” degli abusi, i video e le foto porno tra le accuse

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era “dei” l’insegnante di sostegnoper ripetute violenzenei confronti di sette alunni della scuola media ‘Salvati’ di Castellammare di Stabia. Lo scrive la giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata Luisa Crasta nell’ordinanza che ne dispone il carcere, ritenendo non adeguati gli eventuali domiciliari per il rischio che dal cellulare e dal computer potesse reiterare i reati, molti dei quali commessi via internet.Nel telefonino sequestrato dai carabinieri di Castellammare di Stabia, guidati dal maggiore Giuseppe De Lisa all’alba delle indagini iniziate a novembre, il perito informatico ha appurato che le ultime dieci ricerche di Veronica Sposito furono “tutte a caratteregrafico”. Ed erano a luci rosse anche la “maggior parte” delle 17641trovate.