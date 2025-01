Prendi Kubo indignato per i programmi | Sono felice nonostante tutto questo schifo che ci è successo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-14 02:43:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:era l’autore del gol che ha regalato la vittoria alla Real Sociedadnella partita contro il Villarreal. L’attaccante giapponese ha compiuto una fantastica azione personale, segnando e certificando tre punti molto importanti per la sua squadra nella lotta per raggiungere le posizioni europee.lo ha aiutato a essere nominato MVP del gioco.Al termine dello schianto, Il bilancio della partita ai microfoni di Movistar LaLiga ed è stato particolarmente critico nei confronti del programma fissato per questa partita, che è stato motivo di lamentela da parte del club di San Sebastian. “Breve intervista perché giovedì abbiamo un’altra partita, ok? l’attaccante ha avvertito l’intervistatore prima di sottoporsi alle sue domande.