Nel lookbook dedicato alla stilista Giuliacarla Cecchi la storia della moda a Firenze

, 14 gennaio 2025 - Sarà la prestigiosa corniceSala d’Arme di Palazzo Vecchio ad ospitare la prima presentazione del libroprofessoressa Cristina Giorgettifigurafiorentina. Un elegante “” che traccia un profilo biografico esauriente e suggestivofamosafiorentina, impreziosito dalle foto d’autore di Michael Doster. La presentazione è in programma alle 18 di mercoledì 15 gennaio e verrà aperta dai saluti istituzionali dell’assessoreCultura Giovanni Bettarini, cui farà seguito l’introduzione di Pola Margherita(figlia dinonché titolare e anima dell’atelier), la presentazione del volume a cura dell’autrice Cristina Giorgetti e l’interventogiornalista Caterina Ceccuti. “– si legge nella premessa del libro di Cristina Giorgetti – pur tenendo il polso di ciò che nel mondosuccedeva ha sempre volato co suo pensiero e fatto la sua, mai quella di tendenza, la tendenza la creava lei, sua, inconfondibile, frutto di un alacre lavoro artigiano, e per questo osservata dall’elite internazionale come possibile, e spesso probabile fonte di ispirazione”.