Lanazione.it - Mariotti sbotta: "Le accuse non sono per me"

Leggi su Lanazione.it

"Se vogliamo zittire tutto il mormorio che c’è intorno - anche se il malessere della tifoseria viene da quello che è successo in passato più che da quello che sta accadendo ora - bisogna intervenire sul mercato prendendo due centrocampisti". Piuttosto chiaro il messaggio di Marcodopo la sconfitta del suo Prato contro il Lentigione, la seconda consecutiva nel girone D di serie D. Una partita alla quale i biancazzurri sipresentati senza Federico Pizzutelli, che nella mattinata di domenica ha trovato l’accordo con la società per rescindere il contratto per "gravi motivi familiari". La partenza del classe ‘95 ("rimasto stupito. Però ha chiesto di essere liberato per dei problemi personali", ha sottolineato mister) ha di nuovo creato una lacuna all’interno dell’organico dei lanieri, che con l’inserimento del calciatore barese avevano colmato l’assenza di un play davanti alla difesa.