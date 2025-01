Thesocialpost.it - Londra, la principessa Kate torna all’ospedale dove è stata curata: «Il cancro è in remissione»

del Galles, ha fatto visita oggi al Royal Marsden Hospital di. Questo è il suo primo impegno ufficiale del 2025 e la prima volta in cui ha parlato apertamente della sua lotta contro il. Con un sorriso caloroso, ha salutato pazienti e personale sanitario, condividendo alcune confidenze sulle sue cure. Successivamente, la moglie di William ha confermato una buona notizia già anticipata da alcuni tabloid inglesi: il suoè in.Leggi anche:Middleton, la foto di buon compleanno nasconde un segretoUn anno di battaglia contro la malattia«Che effetto essere qui, entrando dall’ingresso principale, dopo mesi di visite in silenzio dalla porta secondaria», ha detto la. Esattamente un anno fa, il 16 gennaio,era entrata in ospedale per un’operazione all’addome.