Oasport.it - LIVE Paolini-Wei 6-0 6-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: esordio convincente della numero 4 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:27 Risultato forse anche troppo pesante per la giovane cinese, che con qualche accorgimento nel dritto e nei colpi di volo potrebbe diventare una giocatrice temibilissima.JASMINEb. WEI SIJIA 6-0 6-4! Servizio e dritto. Termina qui l’dell’azzurra, che al secondo turno affronterà una tra l’americana Taylor Townsend e la messicana Renata Zarazua.40-15 DUE MATCH POINT! Scappa via il dritto di Wei.30-15 Decolla la risposta di rovesciocinese.15-15 Risposta di dritto vincente fulminea di Wei.15-0 Si ferma sul nastro il rovescio dell’asiatica.4-5 Game Wei. Con un ACE la cinese tiene la battuta. Dopo il cambio di campo la toscana servirà per chiudere l’incontro.AD-40 Peccato. Di un soffio in corridoio il recupero di Jasmine sulla nuova smorzata dell’avversaria.