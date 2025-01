Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 7-6, 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: ancora nessun break nel set e nel match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Non si sblocca la situazione, non si perde il servizio. Che partita! Totalmente alla pari.40-15 Sulla riga il dritto di.30-15 Passa molto bene di rovescio lungoriga il rognoso argentino.15-15 Ace (8°) dell’argentino.0-15 FAVOLOSO dritto inside in di. DI CONTROBALZO. Come abbia fatto, non si sa.2-2 Risponde sul telone di rovescio sulla seconda (sulla riga).40-30 Paurosa prima slice vincente sulla riga!30-30 Spento e in rete il dritto dopo la seconda di.30-15 Slice difensivo in rete di.15-15 Tocca malissimo la smorzata che esce.15-0 Prima vincente dell’azzurro.1-2 Ace di.40-15 Nuovo errore in risposta dell’azzurro.30-15 In rete il dritto lungoriga di Flavio.15-15 Infila nella rete la risposta di rovescio sulla seconda Flavio.