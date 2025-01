Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie 6-7 6-4 6-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: set superbo del romano con tanto di perfect game!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30prende la rete e chiude con la volée alta di rovescio.30-15 Rovescio in rete sulla diagonale destra da parte di.15-15 21° ace di.0-15 Sesto doppio fallo, il nastro porta via la seconda.Torna in campodopo esser andato evidentemente in bagno, si può iniziare con il quarto set e servirà il.Mentre c’è una breve pausa, primo “ribaltone” di giornata nel tabellone femminile, per quanto si possa parlare di ribaltone con Emma Raducanu che batte in due tie-break Ekaterina Alexandrova: la russa era numero 26 del seeding, ma si sa quanto sia enigmatica la questione Raducanu per varie ragioni.6-1 SET! Il dritto lungolinea non perdona neppure stavolta e in 32 minuti c’è il vantaggio per il!Vantaggio, SET POINT: sbaglia in avanzamento