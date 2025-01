Lanazione.it - Licenziata per i troppi ritardi, viene reintegrata: “Colpa dei treni non puntuali”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 gennaio 2025 – Venneper i numerosisul posto di lavoro, ma è statain quanto i giudici hanno attribuito ladeialle linee ferroviarie e ainon. PRESSPHOTO Firenze, Stazione SMN,in ritardo per interventi dei VVF sulle linee. Viaggiatori, attesa Giuseppe Cabras/New Press Photo La storia, riportata dal Corriere Fiorentino, ha inizio nel novembre 2022. La donna, dipendente di una gelateria a Firenze, dopo essere stata mandata via a causa dei frequentisul posto di lavoro è statacon una causa su decisione dei giudici di tribunale, prima, e corte di appello, ora. I giudici hanno infatti attribuito ai frequentisulle linee ferroviarie toscane, e non a sua negligenza, la difficoltà a raggiungere in tempo il negozio per una commessa part time che tutti i giorni fa la pendolare da Pontassieve usando il treno.