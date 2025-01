Lanazione.it - La città e il dilemma del Cencione: "Troppa spesa per 18 posti auto"

E sul futuro delè già polemica. Quel futuro che la giunta Giglioli ipotizza in un investimento da 3milioni e 200mila euro per mettere in sicurezza il versante e realizzare, al contempo, anche nuovi. Non un raddoppio, come inizialmente avrebbe dovuto essere quando l’infrastruttura fu inserita nel project financing che è poi naufragato lasciando lettera morta opere stretegiche per il territorio. All’attacco il Gruppo Misto con Manola Guazzini: "Le relazioni del progetto approvato in linea tecnica prevedono tre diverse alternative progettuali, di cui la prima prevede la realizzazione di 18 nuovimacchina ampliando il parcheggio esistente verso ovest, e comporta l’esproprio di alcune aree private – spiega Guazzini – la terza propone di incrementare di 20 il numero deimacchina sopraelevando l’attuale piano 0 del parcheggio; la seconda, che però i progettisti ritengono di funzionalità più problematica perché allontanerebbe i nuovimacchina dall’ascensore, prevede la realizzazione di un parcheggio bis di 160 nuoviin prossimità della via d’accesso al parcheggio, e comporterebbe anch’essa l’esproprio di alcune aree private".