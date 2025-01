Inter-news.it - Il Monaco esce a Reims dalla Coppa di Francia: disastro ai rigori!

4-2 (d.c.r) nei sedicesimi di finale didi. I monegaschi, avversari dell’Inter in Champions League, sbagliano quasi tutti i.TEMPI REGOLAMENTARI – Il, ultimo avversario dell’Inter in Champions League il prossimo 29 gennaio, gioca indi. E lo fa contro ilper i sedicesimi di finale. Hutter manda in campo diverse pedine solitamente titolari come Vanderson, Minamino, Embolo o Ben Seghir. Nel primi tempo, regna l’equilibrio tra le due squadre della Ligue 1, ma proprio allo scadere i padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Kipre. Da segnalare l’ammonizione a metà tempo di Kehrer. Nella ripresa, la squadra monegasca ci prova rendendosi pericoloso dalle parti dei padroni di casa, ma per il pari bisogna aspettare il 70?, quando Salisu trova il gol del pareggio.