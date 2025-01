Ilrestodelcarlino.it - Il Giro d’Italia femminile attraverserà la provincia

La Corsa Rosa alpasserà nella nostra. E con ben due tappe. E che tappe. Innanzitutto le date: la carovana transiterà inl’11 e 12 luglio con due passaggi più che suggestivi. Il primo, l’11 luglio, partirà dalle capitali romagnole del ciclismo per approdare a cavallo tra valle del Metauro e Cesano. La tappa in questione è da Bellaria Igea Marina a Orciano di Terre Roveresche. Da Saludecio le ragazze voleranno attraverso i comuni pesaresi e urbinati, a cominciare da Montecchio di Vallefoglia per poi salire e scendere nel meraviglioso entroterra. La tappa toccherà, tra gli altri, Monteciccardo e poi la vetta del Beato Sante, strade suggestive anche per l’esercito di ciclisti che ogni giorno affollano questi tornanti, dal carattere storico e, nel caso del Beato Sante, pure sacro.