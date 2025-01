Lanazione.it - Il conto alla rovescia per Vicenzaoro. Parrini: "Il distretto aretino traina l’export"

AREZZOPer gli orafi aretini è iniziato ilper la prossima edizione di, in programma dal 17 al 21 gennaio, il principale evento internazionale dedicato al settore dell’oreficeria per il nostro Paese e per il continente europeo. Circa 1.300 espositori provenienti da 37 Paesi tra cui anche 170 produttori di macchinari e soluzioni tecnologiche per le imprese orafe. La maggior parte degli espositori, circa 700, arriverà dai principali distretti produttivi e commerciali italiani. La rappresentanza delle imprese aretine con oltre 200 espositori è sicuramente quella più consistente tra le imprese italiane. Arezzo assicura quasi il 30% degli espositori del gioiello made in Italy. Molto numerose anche le imprese deldi Vicenza che rappresenta oltre il 20% degli espositori di