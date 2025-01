Isaechia.it - Grande Fratello, Luca Calvani si lascia scappare una confidenza su Helena (e la regia censura subito)

Ieri sera, alla fine della puntata del(di cui potete leggere il resoconto QUI),Prestes ha dovuto abbandonare per sempre il gioco.Nonostante fosse tra le protagoniste indiscusse – e più amate dal pubblico – del programma, gli ultimi atteggiamenti aggressivi di cui si è resa protagonista le sono costati cari.Nel testa a testa finale con Shaila Gatta, quest’ultima ha avuto la meglio, nonostante in queste ore i fans della modella brasiliana abbiano sollevato dei dubbi sulla regolarità del televoto.Questa eliminazione è stata del tutto inaspettata per i concorrenti della Casa. Alcuni veterani erano certi della potenza mediatica di, spesso votata come preferita dal pubblico, e avrebbero scommesso sulla sua salvezza.Javier Martinez, che aveva stretto con lei un bellissimo legame che ad un certo punto sembrava potesse anche sfociare in una relazione amorosa, ha particolarmente accusato il colpo.