Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Anelante sulla ventiduesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste.A commentarla oggi per noi c’è, uno degli storici utenti del nostro sito. Eccovi la sua opinione:Avete presenti quelle situazioni in cui l’entusiasmo è talmente alto che risulta preferibile persino l’idea dell’estrazione di un molare senza anestesia, passando non per la bocca, a cura di un lottatore di sumo con il Parkinson senza guanti e con 2 o 3 dermatiti a spore? Quelle situazioni in cui si è pronti al peggio del peggio, che puntualmente si verifica. ma poi finisce persino peggio del previsto!Quelle situazioni tipo sabato 28 agosto, sotto il condizionatore in mutande, mentre si stanno mettendo in frigo le birrazze gelate e si stanno contando le uova e le cipolle per 5 o 6 frittatone.