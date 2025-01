Quotidiano.net - ’Fire’: Pitti scherza con il fuoco. La moda che infiamma i cuori

Leggi su Quotidiano.net

di Agostino Poletto* Per il suo tema-guida,, questo gennaioImmagine scherzerà col. Niente paura. Nessun incendio. Ma neanche fuochi di paglia. O falò delle vanità. Solo il riconoscimento della forza generativa di questo elemento primo e di questa tecnologia primaria: che riunisce e scalda i corpi e le anime, che illumina ie le menti, che attrae l’attenzione e segnala la direzione, che serve a giocare, a meravigliare, a ispirare, a fondere vecchie idee e abitudini e a forgiarne di nuove. Come fa la. Come lailpuò assumere forme assai diverse. Può estendersi per molto tempo e in molti luoghi diversi cambiando in profondità il paesaggio e la visione delle cose. O può rivelarsi un focherello, un semplice allarme, durare poco e coinvolgere un gruppo ristretto di persone, destando un interesse limitato.