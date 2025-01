.com - Fiorentina in crisi, Pradè: “Perse umiltà e identità”. Come ripartire? Tornando a vincere e con scelte giuste di mercato

in? Almeno sull'orlo sì. La sconfitta di Monza con l'ultima della classifica ha aperto una voragine. Anche perché il 2-1 subito va a sommarsi agli ultimi deludenti risultati, quattro ko nelle ultime cinque partite di campionato e appena un punto raccolto, a fine dicembre, pareggiando 2-2 sul campo della Juve. Una caduta fragorosa arrivata dopo l'entusiasmante cavalcata delle otto vittorie consecutive che avevano proiettato la squadra viola in piena zona Champions.se ne esce? Semplicissimo:, magari subito domenica contro il Torino. Impresa non impossibile. E poi facendo buonediL'articoloin: “”.e condiproviene da Firenze Post.