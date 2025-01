Formiche.net - Ecco la doppia sfida del nuovo corso libanese. L’analisi di Cristiano

Dopo 26 mesi di vacanza istituzionale il Libano ha trovato nel breve volgere di poche ore non solo un Presidente della Repubblica, ma anche un Primo Ministro. Forse basta questo per capire perché i libanesi quasi increduli abbiano tirato proprio un sospiro di sollievo: da oltre due anni avevano uno Stato senza la sua suprema magistratura, il Presidente, e con un governo in carica solo per il disbrigo degli affari correnti. Ma questo è solo l’antipasto, siamo davanti all’inizio, possibile, di una rifondazione dello Stato, una rifondazione che non poteva che partire da tre svolte: l’abbandono della funzionalità a progetti stranieri, il ripristino di una politica nazionale di difesa non più appaltata a una milizia, la ricostruzione di un sistema politico non più paralizzato nelle sue derive claniche.