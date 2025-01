Ilrestodelcarlino.it - Dr2, Guastalla inarrestabile: dieci vittorie di fila

Saturno(20) da 10 e lode. La formazione di coach Ferrari continua la propria corsa a punteggio pieno in Divisione Regionale 2 travolgendo 72-50 in casa il fanalino Castelnovo Monti (2) con 20 punti di Colla, allungando a +6 sulle rivali: alle spalle della capolista, infatti, rallenta la Sampolese (14), che cade 56-52 in casa con le Gazze Canossa (14), che operano l’aggancio. Al posto d’onore anche Luzzara (14), che passa 85-74 a Bibbiano (2) con 28 punti di Bertolini, e l’Icare Cavriago (14), che centra la settima vittoria dinel 79-54 casalingo col Nubilaria (4), ispirato dai 17 punti a testa di Asta e Artoni. Tutto facile per l’Heron (12), che travolge 85-64 la malcapitata Sant’Ilario (10) con 28 di Mariani Cerati; più sofferto il successo interno di Campagnola (10), che batte 67-62 dopo un tempo supplementare la Go-Basket (4).