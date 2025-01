Thesocialpost.it - David Parenzo condannato per diffamazione nei confronti di un ristoratore: dovrà risarcirlo

La Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da, giornalista di La7 e conduttore insieme a Giuseppe Cruciani del programma radiofonico La Zanzara su Radio 24. La sentenza conferma la condanna perneidi unfriulano, pronunciata in primo grado.Leggi anche: Cruciani attacca Marinelli, l’attore che interpreta Mussolini: “Prendi l’assegno e non rompere”Le accuse e la condannaLa vicenda risale a una puntata del 28 febbraio 2020, pochi giorni prima dell’esplosione dell’emergenza pandemica. Durante la trasmissione,si era rivolto a Ferdinando Polegato,di Sequals noto per le sue dichiarate simpatie verso Benito Mussolini e il fascismo, utilizzando espressioni fortemente offensive.Nel corso della puntata,aveva affermato: “Andassero i Nas a controllare il Tiramidux (il dolce servito nel locale, ndr) nel ristorante di quel fascista”.