Crisi alla Provincia: si apre il 'mercato delle vacche', più lontana l'ipotesi ritorno alle urne

Tempo di lettura: 2 minutiNon si muove ancora nulla sul fronte della Rocca dei Rettori, dopo laaperta nell’ultimo consigliole del 31 dicembre 2024, quando la maggioranza mastelliana è andata sotto sull’approvazione del DUP. Una fase di stallo che è scaturita anche in virtù di una legge, la Delrio, che non permette ai consiglierili di poter sfiduciare il presidente della. Ed è proprio in virtù di questa stortura, figlia del governo Renzi, il presidente Nino Lombardi sta provando a tenersi a g, non cedendo ad alcunarichiesteopposizioni (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Partito Democratico). Giovedi (16 gennaio) dovrebbe tenersi una tavola rotonda tra le quattro componenti politiche presenti in seno al consigliole ed il presidente.