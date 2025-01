Liberoquotidiano.it - "Chi cerca il morto per destabilizzare il governo": Italo Bocchino, l'accusa è pesantissima

Leggi su Liberoquotidiano.it

Violenza in piazza. E la sinistra che stenta a prendere una posizione precisa, tra distinguo, ragionamenti, accuse ale alle forze dell'ordine. Il tema tiene banco a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, la puntata è quella di lunedì 13 gennaio. Ospite in studio ecco, direttore del Secolo d'Italia, che va dritto al punto nel commentare quanto accaduto nelle piazze lo scorso weekend, puntando il dito contro violenti e antagonisti. "In un Paese più si manifesta meglio è, quindi massima libertà di manifestare. Più manifestazioni si fanno, più la democrazia si presenta come una democrazia matura", premette, rimarcando l'importanza della libertà di espressione. Poi, a stretto giro, precisa come questa libertà non deve mai sfociare in atti violenti: “Quello che deve essere vietato, anzi vietatissimo, è quello di usare la violenza alle manifestazioni”, taglia corto.