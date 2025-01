Iltempo.it - Bernabé licenziato, il meme clamoroso: ecco il nuovo falconiere della Lazio | FOTO

Video einequivocabili sull'operazione al pene, il caso delJuanha scatenato il dibattito e le ironie sui social. La società sportivaha interrotto, «con effetto immediato» ogni rapporto con Juan Bernabè, per lee il video intimi postati sui social, seppure sul suo profilo privato, dopo essersi sottoposto a un intervento per farsi impiantare una protesi peniena. La società, in una nota, si dice «allibita» nel vedere le immagini e «nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate» e ha deciso di licenziare Bernabè, «attesa la gravità del suo comportamento». Una vicenda che ha lasciato senza parole molti tifosi e appassionati di calcio, mentre sui social circolano vignette eironici. Come quello che mostra il, unmontaggio ccon Rocco Siffredi in maglia biancoceleste con Olympia sul braccio.