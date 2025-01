Zon.it - Aryas, “Bene” è il nuovo singolo

Leggi su Zon.it

La cantautrice milanese, con un passato nel musical, lo presenterà live con una data esclusiva all’Hard Rock Cafè di MilanoSarà disponibile da venerdì 17 gennaio su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica, “”, ildella cantautrice.Romagnola d’origine ma milanese d’adozione,– pseudonimo di Stefania Fabbri – racconta così “”, scritto a sei mani con Ibla e Raffa: «Ho deciso di liberarmi della mia coperta di linus musicale che è il rock, per cimentarmi finalmente in una ballad. Lo faccio affrontando un argomento molto intimo: “”, infatti, racconta della perdita di mio fratello mancato a vent’anni a causa di una leucemia. Lui mi ha insegnato cosa sia l’amore eterno: lo sento ancora qui con me».«Il lutto che io e la mia famiglia abbiamo subìto», continuanello spiegare quanto per lei la musica sia stata terapeutica, «ha fatto sì che io crescessi forse troppo in fretta.