Arrestata per violenza sessuale, la prof mostrava video pornografici agli studenti

Tempo di lettura: 2 minuti“Quando avete dato il primo bacio, quale musica vi piace mettere quando.”. Convocava gli alunni nella cosiddetta “saletta” con la scusa di aiutarli a ripetere le materie scolastiche ladi sostegnooggi dai carabinieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Invece, ai giovani – che non sono sei come scritto in precedenza ma sette, quattro ragazzi e tre ragazze, nati tra il 2011 e il 2013 – talvolta convocati tutti insieme e altre volte a gruppi, parlava esplicitamente di sesso e si vantava delle sue esperienze amorose, anche utilizzando un linguaggio scurrile e volgare.Le convocazioni, durante l’orario di lezione di materie diverse dalla sua, avvenivano evitando di destare attenzioni sgradite e nella “saletta” si proiettavanoanche quando i ragazzini sino contrari alla visione.