Andrea Ustignani | Mio padre Barnum italiano

Icona italiana nel mondo del circo, il Mago Jabba - all’anagrafe Piero- è considerato il primo. In suo onore, il figlioha organizzato la mostra ’The show must go on’, finita l’11 gennaio., com’è andata la mostra a livello di presenze? "Sono soddisfatto, ho contato circa duecento presenze; non sono tante ma, come ogni progetto, deve fare rodaggio". Cosa l’ha spinta a farla? "Questa è stata la prima vera mostra che ho fatto e l’ho organizzata per amici e famiglia. Mio, fin da piccolo, è stato stregato dal mondo della magia, grazie a mia nonna. Il suo sogno era quello di creare un freak showtutto suo". Oltre 300 cimeli esposti. "Il patrimonio è assai più vasto, ma per via degli spazi è stato necessario fare una selezione. Mio zio porta avanti ancora oggi la passione di mio, comprando oggetti originali in giro per il mondo".