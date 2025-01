Ilrestodelcarlino.it - Aereo in avaria durante il volo: atterrano e si ribaltano in un campo

Rimini, 14 gennaio 2025 –, per un’emergenza, in une si: illesi pilota e passeggero. I carabinieri sono intervenuti in via Bandite, a Fossatone di Medicina, domenica nel primo pomeriggio, a seguito di una telefonata al 112 che segnalava l’atterraggio d’emergenza di un. Dopo aver raggiunto l’area interessata, i militari hanno rilevato che il pilota del velimonomotore a due posti ad ala alta, marca Tecnam, modello P2008, decollato dall’aviosuperficie “Fly Ozzano”, aveva eseguito l’atterraggio d’emergenza a seguito di problema tecnico. I due, pilota e passeggero, entrambi residenti a Rimini, rispettivamente di 26 e 24 anni, sono stati visitati al pronto soccorso soltanto per accertamenti. A spiegare l’accaduto è il safety manager della società ozzanese Professional Aviation, il generale Amedeo Magnani: “Conosco bene il giovane pilota che era dietro alla cloche.