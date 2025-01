Ilrestodelcarlino.it - Aborto farmacologico fino alla nona settimana, l’ospedale Mazzoni è il primo nelle Marche

Ascoli, 14 gennaio 2025 – L’, secondo le linee guida ministeriali, arriva dopo quattro anni anche. È Ascoli la prima realtà in regione ad adeguarsi alle disposizioni del governo. Il reparto di ginecologia e ostetricia dell’ Ospedale, infatti, ha iniziato a somministrare i farmaci abortividi gestazione. L’associazione Pro-choice rete italiana contraccezionesi dichiara entusiasta per la novità dopo le tante azioni volte a superare il vecchio protocollo ‘sperimentale’ in vigore dal 2016 che, limitando l’accesso al metodosettimadi gestazione, lo rendeva di fatto indisponibile per una gran quantità di persone, costringendo così le donne a migrareregioni limitrofe. “Finalmente – commenta Tiziana Antonucci, presidente Aied Ascoli – nella nostra regione è possibile effettuare l’interruzione volontaria della gravidanza con metodoa 9 settimane, come da decreto ministeriale del 2020.