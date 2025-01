Gamberorosso.it - "Vietati gli hot dog, sono troppo occidentali". La nuova assurda legge della Corea del Nord

Nelladella politica passa anche per i divieti alimentari. È di qualche giorno fa la notizia, data dal New York Post e ripresa da diverse testate, di una stretta contro comportamenti giudicaticome già avvenuto con il divorzio, comportamento "antisocialista" punito con la detenzione fino a sei mesi in campi di lavoro. Secondo la testata (conferme o smentite, nel caso di Pyongyang nonda mettere in conto) servire hot dog è considerato un atto di tradimento verso il Paese, punito con la detenzione in campi di lavoro, lo stesso vale per la sua preparazione in casa. Il classico street food a stelle e strisce, quindi, pare essere considerato un cibo nemicodele dunque destinato a scomparire dalle abitudini alimentaripopolazione, anche se - per quanto è dato sapere - non si fa riferimento direttamente al consumo, ma ovviamente pare assai improbabile che qualcuno si avventuri a indagare i confini del divieto.