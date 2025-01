Inter-news.it - VIDEO – Calhanoglu ancora out! Ora Inter-Bologna | Inter Chat

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Si viaggia versocon una cattiva notizia: altro infortunio per Hakan.IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Hakansi è fattomale, stavolta al polpaccio in allenamento. Salterà perciò la prossima partita con ile vede come obiettivo il derby con il Milan. Problema in cabina di regia per Simone Inzaghi, ma soprattutto nel reparto di centrocampo. Anche Henrikh Mkhitaryan tra gli assenti, ne hanno parlato in diretta la nostra Romina Sorbelli con il redattore Giulio Di Cienzo.